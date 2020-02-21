У двух эвакуированных с круизного лайнера Diamond Pricess пассажиров обнаружили коронавирус

Известно, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме.

Два австралийца, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Pricess с украинцами на борту, который две недели находился на карантине, заболели коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на власти Австралии, передает ТСН.

Шестерых эвакуированных австралийцев проверили на заболевание коронавирусом. У двух из них Covid-19 подтвердился. Известно, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме.

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В целом, по словам главного медработника австралийского правительства Брендана Мерфи, 164 эвакуированные пассажиры лайнера прибыли в центр Howard Springs, где в течение двух недель будут находиться на карантине.

"Мы этого ожидали и готовы контролировать ситуацию", - заверил Мерфи.

Как сообщалось, двое украинцев, которые заболели на коронавирус на лайнере Diamond Princess, полностью выздоровели.