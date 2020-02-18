Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса

Смерть наступила утром во вторник, 18 февраля.

Глава госпиталя в китайском городе Ухань умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Читайте такжеЧетверо из пяти больных коронавирусом переносят заболевание легко - ВОЗ

Информация о смерти врача появилась на Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Смерть наступила утром во вторник, 18 февраля, уточняет агентство. По данным СМИ, он стал первым руководителем медучреждения, скончавшимся от вспышки коронавируса.

Как сообщалось, жертвами нового типа коронавируса Covid-19 по состоянию на утро, 18 февраля, в мире стали 1 873 людей. В то же время 12 803 больных удалось вылечить.