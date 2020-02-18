Названы лучшие продукты и время для завтрака
08:03, 18 февраля 2020Зарубежные новости
349 0
Эксперты отметили, что среди желающих похудеть первый прием пищи должен приходиться на 7:00 - 7:10 утра.
Что полезно есть на завтрак / фото pixabay
Специалисты рассказали, в какое время лучше завтракать, и назвали полезные варианты первого приема пищи.
Они подчеркнули, что большинству людей полезно завтракать в течение двух часов после пробуждения, пишет Times Now.
Читайте такжеНазваны самые вредные утренние привычки
Но если у человека диабет, завтрак должен состояться в течение часа после пробуждения.
Лучшее время для завтрака
Эксперты рассказали, что среди желающих похудеть первый прием пищи должен приходиться на 7:00 - 7:10 утра, обед - 12:30 и 13:00, ужин - не позднее 19:00.
Что полезно есть на завтрак?
Врачи говорят, что полезный завтрак должен содержать:
- цельнозерновые;
- нежирный белок, например, яйца и орехи;
- молочные продукты с невысоким содержанием жира;
- фрукты и овощи.
Ранее немецкий кардиолог Мартин Халь рассказал о легком способе снизить высокое артериальное давление.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter