Названы лучшие продукты и время для завтрака

Эксперты отметили, что среди желающих похудеть первый прием пищи должен приходиться на 7:00 - 7:10 утра.

Специалисты рассказали, в какое время лучше завтракать, и назвали полезные варианты первого приема пищи.

Они подчеркнули, что большинству людей полезно завтракать в течение двух часов после пробуждения, пишет Times Now.

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Но если у человека диабет, завтрак должен состояться в течение часа после пробуждения.

Лучшее время для завтрака

Эксперты рассказали, что среди желающих похудеть первый прием пищи должен приходиться на 7:00 - 7:10 утра, обед - 12:30 и 13:00, ужин - не позднее 19:00.

Что полезно есть на завтрак?

Врачи говорят, что полезный завтрак должен содержать:

цельнозерновые;

нежирный белок, например, яйца и орехи;

молочные продукты с невысоким содержанием жира;

фрукты и овощи.

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