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Названы лучшие продукты и время для завтрака

08:03, 18 февраля 2020
Зарубежные новости
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Что полезно есть на завтрак / фото pixabay

Они подчеркнули, что большинству людей полезно завтракать в течение двух часов после пробуждения, пишет Times Now.

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Но если у человека диабет, завтрак должен состояться в течение часа после пробуждения.

Лучшее время для завтрака

Эксперты рассказали, что среди желающих похудеть первый прием пищи должен приходиться на 7:00 - 7:10 утра, обед - 12:30 и 13:00, ужин - не позднее 19:00.

Что полезно есть на завтрак? 

Врачи говорят, что полезный завтрак должен содержать:

  • цельнозерновые;
  • нежирный белок, например, яйца и орехи;
  • молочные продукты с невысоким содержанием жира;
  • фрукты и овощи.

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