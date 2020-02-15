Коронавирус: компания изолирует работников, которые едут в Украину из Китая на строительство дороги

Китайцы ездили на родину праздновать Новый год, а теперь возвращаются.

Китайская компания намерена изолировать всех своих работников, которые задействованы на строительстве дороги вокруг Житомира и ездили домой.

Как сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, об этом шла речь сегодня на заседании временной эпидемиологической комиссии по защите жителей области от коронавируса COVID-19.

Читайте такжеХимический ожог глаз и кожи: симптомы и срочное лечение

Как отмечается в сообщении, "авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира (речь идет о реконструкции Северной объездной дороги по трассе М-06 "Киев-Чоп" - УНИАН)". По данным Государственной миграционной службы, до выезда за границу около 40 человек из КНР работали на указанном объекте.

На заседании временной эпидемиологической комиссии по предотвращению распространения нового коронавируса сообщили, что из этих 40 человек 16 не ездили в Китай, а оставались на территории Украины.

Также, по сообщению Управления Государственной миграционной службы в Житомирской области, 13 февраля из Китая в Житомирскую прибыл один работник, которого осмотрели медики. Руководство компании, которая строит дорогу, приняло решение изолировать этого работника на 14 дней.

"В дальнейшем все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики", - сообщили в ОГА.

Также отмечается, что все госпитальные базы в Житомирской области готовы к приёму таких пациентов.