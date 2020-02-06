Казахстан запретил экспорт защитных масок из-за их массовой продажи в Китай

По данным Минздрава страны, производители и дистрибьюторы массово продавали маски в Китай, что привело к их дефициту в Казахстане.

Казахстан решил запретить экспорт защитных масок по причине увеличения их продажи в Китай из-за эпидемии смертельного коронавируса - это привело к росту цен и дефициту.

Как сообщает Reuters, об этом заявил в четверг представитель министерства здравоохранения страны Диас Ахметшарип.

"Мы хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок. Они продавали запасы в Китай. В связи с чем правительством введен запрет на экспорт", - заявил чиновник.

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"Кроме запрета, прорабатывается вопрос закупа масок за рубежом у иностранных производителей. В связи с неспособностью некоторых отечественных производителей обеспечить растущий спрос населением", - добавил он.

Отмечается, что в Казахстане по состоянию на четверг нет ни одного подтвержденного случаях заражения коронавирусом. По данным министерства здравоохранения, на сегодня в Казахстане из числа прибывших в страну из Китая госпитализировано 110 человек с температурой и симптомами ОРВИ, из них 105 пациентов обследованы на новую коронавирусную инфекцию.

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"Результаты отрицательны. Выписано 80, остается в стационарах 30 человек. Состояние у них удовлетворительное", - сказал Ахметшарип.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 февраля от нового типа пневмонии, которую вызывает коронавирус, умерло 565 человек. Одновременно 1198 больных вылечили.