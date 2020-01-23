Стало известно, подтвердили ли диагноз "коронавирус" у двух госпитализированных в России мужчин

Диагноз "коронавирус" у заболевших исключен.

Обоим госпитализированным в российском Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" (ОРВИ), они находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

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Диагноз "коронавирус" у заболевших исключен, в настоящее время их продолжают лечить в городской инфекционной больнице, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось в среду, 22 января, двое мужчин, граждане КНР и России, были госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Китая, где в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

23 января китайские чиновники сообщили о 581 подтвержденном случае заболевания смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV на территории Китая (без учета автономных областей). 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.