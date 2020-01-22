В Китае людей просят не посещать "родину" коронавируса

Как раз в эти выходные в Китае состоится Новый год по лунному календарю. Это значит, что сотни миллионов людей будут путешествовать по стране самолетами, поездами, автобусами и такси, чтобы успеть вернуться в родные города и отметить праздник с семьей.

Китайские власти просят людей не ездить на "родину" коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в городе Ухань.

Об этом сообщает BBC.

Жителей 9-миллионного города также просят избегать скоплений людей и не проводить общественные мероприятия.

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"Не нужно ездить в Ухань. А те, кто живет там, пожалуйста, не покидайте город", - сказал вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин.

Стоит отметить, что как раз в эти выходные в Китае состоится Праздник весны (Новый год по лунному календарю). В этот праздник сотни миллионов людей путешествуют самолетами, поездами, автобусами и такси, чтобы успеть вернуться в родные города и отметить лунный Новый год со своими семьями.

Как сообщал УНИАН, новый коронавирус был отмечен Всемирной организацией здравоохранения как nCoV 2019, также он известный как коронавирус Уханя (город в китайской провинции Хубэй).

Этот коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, затем появляется кашель, головокружение.

В Китае зафиксировали около 500 случаев заражения, по меньшей мере, 9 человек скончались. Главная опасность заключается в том, что вирус малоизученный. Медицинских препаратов и специфического лечения против него нет.