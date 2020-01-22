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Вспышка коронавирус: британский аэропорт введет отдельные зоны для пассажиров из Китая

14:00, 22 января 2020
Мир
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Фото: REUTERS

Об этом сообщает REUTERS.

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Хитроу является самым загруженным аэропортом Европы. Хотя риск для британцев остается низким, более 200 тысяч пассажиров проходят через хаб ежедневно. В среду из Китая прибывают 17 рейсов.

Новые меры безопасности будут применять только для рейсов из китайского города Ухань – эпицентра вспышки вируса.

Напомним, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек, подтверждено 440 случаев заражения. 

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря.

Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

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