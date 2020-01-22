В Китае дезинфицируют улицы после смерти девяти человек из-за неизвестного коронавируса (видео)

Во всех аэропортах и на вокзалах Китая у людей проверяют температуру.

В Китае стремительно растет число заболевших новым коронавирусом 2019-nCoV. В КНР по состоянию на утро среды, 22 января, выявлено 440 инфицированных, девять из которых уже скончались.

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В стране проводят широкомасштабные мероприятия по дезинфекции. Соответствующие видео уже распространили в сети.

На опубликованном ролике можно увидеть спецтехнику, передвигающуюся по улицам и распыляющую дезинфицирующий состав.

Напомним, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек, подтверждено 440 случаев заражения.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.