Низкий уровень лимфоцитов в крови связали с повышенным риском смерти

Результаты показали, риск смертности от всех причин у пациентов с низким уровнем лимфоцитов был на 60% выше, чем у людей с нормальным уровнем.

Низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти.

К такому выводу пришли ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Canadian medical association journal.

Повышенный уровень лимфоцитов в крови отмечается, когда человек чем-то заражен и организм борется с вирусом или инфекцией, поэтому именно увеличение количества этих клеток традиционно является предметом для беспокойства.

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Недавнее исследование датских ученых показало, что внимательно стоит относиться не только к высокому, но и к низкому уровню лимфоцитов - он может быть предупреждением о повышенной уязвимости организма к различным инфекциям и значительном увеличении риска смертности.

Результаты показали, риск смертности от всех причин у пациентов с низким уровнем лимфоцитов был на 60% выше, чем у людей с нормальным уровнем. В 1,5-2,8 раза у них был повышен риск смерти от рака, сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, и различных инфекций.

Связь между лимфопенией и повышенной смертностью объясняется тем, что при этом заболевании снижается сопротивляемость организма при потенциально опасных для жизни заболеваниях.

Ранее ученые определили три главных показателя анализа крови, по которым можно судить об общем состоянии здоровья человека и его перспективах дожить до преклонных лет.