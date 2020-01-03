В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

У заболевших наблюдается лихорадка, у некоторых пациентов — проблемы с дыханием и поражение легких.

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.

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Об этом сообщается в заявлении Комитета по делам здравоохранения города Ухань, передает rbc.ru.

По состоянию на 3 января 11 пациентов находятся в критическом состоянии, 121 человек, контактировавший с больными, находится под наблюдением врачей.

Эпидемиологическое исследование не выявило факт распространения вируса от человека к человеку. В связи с обнаруженной инфекцией в административный центр провинции Хубэй была направлена специальная комиссия для ликвидации последствий заболевания и установления причин и источника болезни.

Клиническими проявлениями этого заболевания являются главным образом лихорадка, у некоторых пациентов — проблемы с дыханием и поражение легких.