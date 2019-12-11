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Назван продукт, снижающий уровень холестерина в крови

17:06, 11 декабря 2019
Зарубежные новости
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Употребление семян овса снижало уровень липидов в крови мышей / фото pixabay.com

Об этом сообщил портал Health News. Исследователи провели опыт на мышах, которых они умышленно кормили пищей с высоким содержанием жиров.

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Это вызвало у подопытных грызунов нарушение липидного обмена, связанное с повышением концентрации плохого и снижением хорошего холестерина. Это может привести к нарушению нормального кровотока, а затем - к сердечным приступам и инсультам.

В ходе исследования выяснилось, что употребление семян овса снижало уровень липидов в крови мышей. Кроме того, этот экстракт приводил в норму функции печени, подорванные диетой с высоким содержанием жиров.

Ранее китайские ученые выяснили, какие продукты могут восстановить печень после воздействия алкоголя на этот орган.

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Теги: #уровень холестерина