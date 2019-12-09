Названа серьезная опасность алкоголя

Наиболее прочной является связь между алкоголем и опухолями полости рта, горла, желудка и кишечника.

Исследование ученых из Японии показало, что алкоголь даже в небольших дозах все равно увеличивает риск рака. Авторы этого исследования сравнили алкогольные предпочтения более 63 тыс. раковых пациентов и также точно такого же количества людей из контрольной группы, не имевших опухолей.

Все сообщали о том, сколько алкоголя они употребляют ежедневно, а также примерно подсчитали количество лет, потраченных на спиртные напитки, передает MedikForum.

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После исключения воздействия таких факторов, как курение, гипертония, диабет, ожирение и некоторых других, было установлено, что употребление около 180 мл вина, 300 мл пива или 60 г крепкого алкоголя в день на протяжении 10 лет повышало относительный риск развития рака на 5%.

После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки. Связь была особенно сильной между алкоголем и опухолями полости рта, горла, желудка и кишечника.

Впрочем, опубликованное исследование имело определенные ограничения. Так, количество спиртных напитков оценивалось только за счет воспоминаний и сообщений самих участников, а это не самый надежный источник информации. Также авторы исследования не проконтролировали семейную историю опухолей, питание и уровень физической активности. Наконец, у японцев вообще встречается значительное количество генетических вариантов, из-за которых их организм медленнее метаболизируется алкоголь, так что результаты этого исследования могут и не распространяться на другие этнические группы.

Ранее ученые из Испании нашли доказательства того, что употребление красного вина в умеренных количествах может помочь уменьшить воспаление и повысить уровень «хорошего» холестерина в организме, что полезно для сердца.