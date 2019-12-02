Назван фрукт-"убийца" жира на животе и боках

Оказалось, что включение авокадо в ежедневный рацион уменьшало вероятность появления лишнего веса и ожирения.

Для того чтобы на животе и боках не появилось лишних объемов жира, нам нужно активнее употреблять авокадо.

Исследование показало, что одно авокадо в день является надежной профилактикой появления жира на животе и боках в среднем возрасте, передает MedikForum.

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Регулярно употреблявшие авокадо люди реже сталкивались с лишним весом и ожирением в следующие 10 лет наблюдений, чем те, кто авокадо практически не употреблял.

Исследователи из Калифорнии собрали информацию по более чем 55 тыс. мужчин и женщин в возрасте старше 30, за которыми наблюдали в среднем 11 лет. Всех спрашивали о том, как часто они употребляют авокадо. Около половины из участников наблюдения регулярно взвешивали сами себя. Оказалось, что включение авокадо в ежедневный рацион уменьшало вероятность появления лишнего веса и ожирения в следующие 10 лет на 15% по сравнению с людьми, которые практически не употребляли этот фрукт.

Ранее эксперты рассказали, как похудеть без упражнений. Нужно все лишь увеличить в рационе количество богатых белком продуктов.