Названы симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Беспричинная потеря веса также является одним из симптомов рака.

Как считают в ВОЗ, около четверти населения планеты в тот или иной период жизни угрожает рак.

Врачи из центра профилактики рака назвали симптомы, при обнаружении которых необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку они могут быть свидетельством онкологии, причем, в серьезной форме. Об этом пишет "Вона".

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Медики отметили, что раковые опухоли часто развиваются без каких-либо симптомов до определенного момента. Но самое страшное даже не в этом, а в том, что многие пациенты долгое время терпят боль, списывая его на какие-то другие факторы. В результате высок риск того, что диагноз будет поставлен слишком поздно.

Поводом для обращения к врачу должна стать постоянная боль в любом участке тела, которая не связана с уже диагностированными у вас заболеваниями. Кажется, что боль – явное указание на неполадки в организме, но как показывает практика, пациенты могут терпеть до тех пор, пока она не станет невыносимой.

Беспричинная потеря веса является одним из симптомов рака. Если ваш способ жизни и рацион не менялся в последнее время, но при этом вы стали стремительно терять вес, нужно обратиться к врачу.

О раке могут свидетельствовать кровотечения. Особенно надо насторожиться, если вы заметили кровь в моче или кале, а у женщин тревожным сигналом также являются кровянистые выделения вне менструации.

Любые шишки, наросты и новые родинки на теле лучше показать врачу. Особенно если они быстро увеличиваются в размерах.