Врач рассказал о возникающих перед смертью симптомах
Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает "Вечерняя Москва".
Так, срочно проконсультироваться с врачом следует при возникновении боли в груди и внезапной слабости, особенно если это сопровождается одышкой и обильным потоотделением. Мясников пояснил, что именно так проявляет себя инфаркт. На спасение такого пациента отводится два часа, поэтому медлить с вызовом скорой помощи нельзя.
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Кроме того, о заболеваниях сердца говорит одышка, которая появляется без эмоциональных и физических нагрузок.
Также предвестником смерти может стать головокружение, которое сопровождается двоением в глазах. Это симптомы, которые характерны для менингита и рассеянного склероза.
Опасны приступы сильной головной боли. Они могут свидетельствовать об аневризме, онкологии и менингите.
Последним смертельно опасным симптомом является резкая боль в животе, которая сопровождается тошнотой и рвотой. Таким образом проявляется множество опасных заболеваний — панкреатит, тромбоз, инфекции, аппендицит и мерцательная аритмия.
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