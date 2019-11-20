Врач рассказал о возникающих перед смертью симптомах

Опасны и приступы сильной головной боли.

Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.

Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает "Вечерняя Москва".

Так, срочно проконсультироваться с врачом следует при возникновении боли в груди и внезапной слабости, особенно если это сопровождается одышкой и обильным потоотделением. Мясников пояснил, что именно так проявляет себя инфаркт. На спасение такого пациента отводится два часа, поэтому медлить с вызовом скорой помощи нельзя.

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Кроме того, о заболеваниях сердца говорит одышка, которая появляется без эмоциональных и физических нагрузок.

Также предвестником смерти может стать головокружение, которое сопровождается двоением в глазах. Это симптомы, которые характерны для менингита и рассеянного склероза.

Опасны приступы сильной головной боли. Они могут свидетельствовать об аневризме, онкологии и менингите.

Последним смертельно опасным симптомом является резкая боль в животе, которая сопровождается тошнотой и рвотой. Таким образом проявляется множество опасных заболеваний — панкреатит, тромбоз, инфекции, аппендицит и мерцательная аритмия.

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