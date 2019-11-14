Врачи впервые провели двойную пересадку легких из-за вейпинга
Американские врачи провели двойную пересадку легких подростку с повреждением, которые, по их мнению, связаны с вейпингом.
17-летний парень перенес операцию трансплантации длительностью примерно 6 часов, сообщает Science Alert.
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"То, что я видел в его легких, не было тем, что я видел когда-либо прежде, а я занимаюсь трансплантацией легких в течение 20 лет", - сказал хирург Хасан Немех.
По словам врача, в легких подростка было множество рубцов и воспалений.
Семья подростка описывает его как спортсмена, у которого было прекрасное здоровье до того, как он попал в больницу в начале сентября якобы с пневмонией.
Состояние пациента ухудшалось так быстро, что он оказался на вершине национального списка на трансплантацию, где большинство пациентов проводят месяцы в ожидании донора.
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