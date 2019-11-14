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Врачи впервые провели двойную пересадку легких из-за вейпинга

14:24, 14 ноября 2019
Зарубежные новости
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По словам врача, в легких подростка было множество рубцов и воспалений / algarabi/iStock

17-летний парень перенес операцию трансплантации длительностью примерно 6 часов, сообщает Science Alert

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"То, что я видел в его легких, не было тем, что я видел когда-либо прежде, а я занимаюсь трансплантацией легких в течение 20 лет", - сказал хирург Хасан Немех. 

По словам врача, в легких подростка было множество рубцов и воспалений. 

Семья подростка описывает его как спортсмена, у которого было прекрасное здоровье до того, как он попал в больницу в начале сентября якобы с пневмонией.

Состояние пациента ухудшалось так быстро, что он оказался на вершине национального списка на трансплантацию, где большинство пациентов проводят месяцы в ожидании донора.

Ранее ученые заявили, что даже однократное вдыхание пара электронных сигарет влияет на сердечно-сосудистую систему.

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