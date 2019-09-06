Названы пять продуктов, которые обязательно должны быть в рационе женщины

Одним из лучших помощников женской стройности и внешней привлекательности является кальций и его источники.

Употребление этих продуктов способствует поддержанию женской красоты и здоровья, утверждают эксперты.

По их мнению, такие продукты уместны в рационе женщин, независимо от возраста, передает MedikForum.

Молочные продукты. Одним из лучших помощников женской стройности и внешней привлекательности является кальций и его источники. Продукты с кальцием поддерживают здоровье зубов, волос и ногтей, укрепляют кости и защищают от проблем со спиной, содействуют процессам, укрепляющим мышцы.

Кальций - основной микроэлемент всех молочных продуктов является кальций. Из его немолочных источников в рацион полезно включать тофу и орехи.

Читайте такжеНазван продукт, уменьшающий риск диабета

Красная рыба. Все сорта красной рыбы обеспечивают женский организм незаменимыми для его здоровья Омега-3 кислотами. Медики советуют женщинам употреблять семгу или горбушу минимум дважды в неделю, это позволяет предотвратить появление ранних морщин, помогает сохранить лицевой овал. Данные кислоты повышают показатели упругости и эластичности кожи, ее защищенности от повреждений.

Продукты с витамином С. Будучи сильным антиоксидантом, витамин С действует омолаживающим образом, улучшает состояние и внешний вид кожи. Также витамин С поддерживает работу иммунной и нервной систем, усиливает защитные функции организма.

Брокколи. Женщинам рекомендуется употреблять брокколи минимум дважды в неделю. Этот овощ улучшает деятельность их организма, препятствуя размножению в нем вредных бактерий, и продлевает его молодость.

Шоколад. Многие ученые считают шоколад не просто полезным, а незаменимым для женщин. Речь, прежде всего, идет о темном или горьком шоколаде. В его состав входят магний, марганец, медь, цинк и фосфор - все эти микроэлементы стабилизируют у женщин гормональный фон.

Ранее эксперты назвали лучшие пары продуктов для похудения.