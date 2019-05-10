Новый глава Минздрава Норвегии: люди могут пить и курить сколько хотят

Министр отметила, что люди сами в праве решать как им жить.

Новоназначенный министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхауг считает, что каждый гражданин должен сам решать, стоит ли ему пить и курить, и в каком количестве это делать.

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Как сообщает medikforum.ru, такое заявление Листхауг сделала в интервью национальному вещателю NRK. По ее мнению, власти не должны действовать в отношении людей как полиция нравов.

Министр отметила, что люди сами в праве решать как им жить, и им «нужно разрешать курить, пить и есть столько красного мяса, сколько они хотят».

«Говорить людям, что они должны делать, а что не должны, не является обязанностью политиков. Власти могут предоставлять им информацию, но люди сами решают, что полезно для их здоровья, а что нет», - заявила Листхауг.

Министр призналась, что она категорически против предложения запретить курение в Норвегии на открытых пространствах, например, на автобусных остановках.

«Куда в конце концов деваться курильщикам? Может, они должны уйти в лес, на вершину горы, или на берег моря?» - возмутилась она давлению на курящих людей.

Ранее Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила украинцам о здоровом образе жизни.

По ее словам, что для долгой и здоровой жизни надо правильно питаться, заниматься спортом, а также отказаться от алкоголя и курения.