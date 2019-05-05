В Монголии супруги умерли от бубонной чумы - введен карантин

Власти провинции Баян-Улгий объявили карантин, который продлится с 30 апреля по 6 мая.

Монгольские власти подтвердили смерть супружеской пары от бубонной чумы.

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По данным Siberian Times, в провинции Баян-Улгий на западе Монголии 38-летний мужчина охотился на сурков.

Он и его супруга съели мясо животного, которое, предположительно, было переносчиком бубонной чумы.

В прямом или непрямом контакте с умершими были 158 человек. Все они находятся под наблюдением. Среди них – как минимум 17 туристов из России, пишет «Настоящее время».

В интернете публикуют фотографии того, как специалисты в защитной одежде проверяют пассажиров рейса, который прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из региона.

Alert on Russian border with Mongolia after two deaths from ‘bubonic plague’. Russian tourists stuck in western Mongolia after closure of frontier to stop spread of infection.https://t.co/tAKAHfIZTg#plague#Mongoliapic.twitter.com/WxORlWZ8NG — The Siberian Times (@siberian_times) 3 травня 2019 р.

Власти провинции Баян-Улгий объявили карантин, который продлится с 30 апреля по 6 мая. О других заражениях пока не сообщается.