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В Монголии супруги умерли от бубонной чумы - введен карантин

14:11, 05 мая 2019
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

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По данным Siberian Times, в провинции Баян-Улгий на западе Монголии 38-летний мужчина охотился на сурков.

Он и его супруга съели мясо животного, которое, предположительно, было переносчиком бубонной чумы.

В прямом или непрямом контакте с умершими были 158 человек. Все они находятся под наблюдением. Среди них – как минимум 17 туристов из России, пишет «Настоящее время».

В интернете публикуют фотографии того, как специалисты в защитной одежде проверяют пассажиров рейса, который прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из региона.

Власти провинции Баян-Улгий объявили карантин, который продлится с 30 апреля по 6 мая. О других заражениях пока не сообщается.

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Теги: #чума