Ученые выяснили, когда лучше заниматься спортом - утром или вечером

Исследователи рассказали о влиянии времени тренировок на их продуктивность.

Ученые считают, что вечерние нагрузки для здоровья полезней. Тогда наш организм использует меньше кислорода.

В ходе экспериментов с участием лабораторных мышей учёные выяснили, что в вечерние часы физические нагрузки на 50% более эффективны, пишет MedikForum.

Дело в том, что вечером при тренировках грызунам требовалось меньше кислорода, а в их организме отмечался повышенный уровень субстанции, которая увеличивает метаболическую активность тканей.

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Совместная команда исследователей из США и Израиля провела первые исследования, которые подтвердили давно господствующую теорию о влиянии времени тренировок на их продуктивность. В целом, физические нагрузки воздействует на циркадные ритмы человека или его внутренние часы, которые связаны с циклами сна и пробуждения. Они позволяют нам готовиться к точным и регулярным внешним воздействиям, от которых зависит приём пищи и сна. Циркадные ритмы находятся в нервной системе и периферических органах, они играют важную роль в деле восстановления ДНК, фертильности и даже эффективности приема лекарств. Если наш организм не принимает подобные сигналы, то циркадные ритмы могут полностью рассинхронизироваться.

Исследования показывали, что люди с нарушениями циркадных ритмов имеют меньшую продолжительность жизни, они чаще сталкиваются с опухолями и различными расстройствами сна вроде бессонницы. Эти нарушения могут быть следствием либо сбоя внутренних часов организма, либо отказа человека следовать внешним условиям, например, при работе в ночную смену.

Ранее ученые выяснили, что польза от тренировок сохраняется и через 10 лет.