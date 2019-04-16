Живое сердце впервые напечатали на 3D-принтере (видео)
12:02, 16 апреля 2019Зарубежные новости
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Такое открытие уже называют революционным.
Израильские ученые впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере
Израильские ученые впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере.
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Напечатанный ныне орган - размером с ягоду. Он подойдет разве что кролику, говорится в сюжете ТСН.
Уже через год, после проведения всех необходимых исследований, ученые попытаются имплантировать его животному, а через 10 лет - человеку. Такое открытие называют революционным.
Ранее биоинженеры вплотную приблизились к печати человеческих органов. Ученые из Великобритании разработали методику 3D-печати тканей человеческого организма. Они впервые напечатали мягкие ткани с помощью "быстрого замораживания". Исследователи создали роговицу на основе стволовых клеток.
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