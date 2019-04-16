Живое сердце впервые напечатали на 3D-принтере (видео)

Такое открытие уже называют революционным.

Израильские ученые впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере.

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Напечатанный ныне орган - размером с ягоду. Он подойдет разве что кролику, говорится в сюжете ТСН.

Уже через год, после проведения всех необходимых исследований, ученые попытаются имплантировать его животному, а через 10 лет - человеку. Такое открытие называют революционным.

Ранее биоинженеры вплотную приблизились к печати человеческих органов. Ученые из Великобритании разработали методику 3D-печати тканей человеческого организма. Они впервые напечатали мягкие ткани с помощью "быстрого замораживания". Исследователи создали роговицу на основе стволовых клеток.