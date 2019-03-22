Раскрыта загадка внезапной смерти во сне

Существует пока не открытый путь, благодаря которому серотониновые рецепторы нейронов, участвующих в дыхании, реагируют на повышение углекислого газа в крови, говорят ученые.

Американские ученые считают, что неспособность человека проснуться, когда в ее крови повышается уровень углекислого газа, может быть причиной синдрома внезапной детской смерти и синдрома внезапной смерти при эпилепсии.

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Обычно человек просыпается, если его дыхательные пути перекрываются во время сна, например, одеждой или одеялом. Но неправильная работа рецепторов серотонина в среднем мозге может препятствовать этому рефлексу, сообщает MedicalXpress.

Так, результаты вскрытий погибших от синдромов внезапной смерти обнаружили, что в их мозге наблюдаются нарушения в серотониновой системы.

Серотонин - один из нейромедиаторов, который обеспечивает взаимодействие нервных клеток. Он отвечает, например, за возбуждение, возникновение чувства радости и удовлетворения.

Ранее ученые из детского исследовательского института в Сиэтле объединились вместе с Microsoft, чтобы определить, как курение во время беременности влияет на риск внезапной непредвиденной детской смерти.