Названы 10 популярных, но бесполезных косметических средств

Не все рекламируемые кремы и сыворотки не всегда полезны, говорят эксперты.

Каждая женщина хочет, чтобы ее кожа была молодой и упругой, для этого существует множество косметических средств.

Однако эксперты говорят, что не все рекламируемые кремы и сыворотки не всегда полезны, передает MedikForum.

Так, не стоит приобретать антицеллюлитный крем, так как проблема «апельсиновой корочки» является естественной анатомической особенностью, вызываемой влиянием гормонов и генетики. Никаким кремом невозможно исправить ситуацию, потому не стоит тратить на него деньги.

Также не даст результатов и крем от растяжек. Устройства для чистки пор не менее популярны, однако они подходят для профессионалов, но никак не для домашнего использования. Если человек не хочет получить пятна и рубцы, лучше воздержаться от покупки таких приборов.

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Также не стоит использовать химический пилинг для домашних условий, для глубокой чистки следует, опять же, обращаться к специалистам.

Популярное кокосовое масло, увы, не очистит кожу, но может закупорить поры и привести к угревой сыпи.

Также лишней тратой денег будет губной скраб, он приведет к сухости губ и трещинам на них.

Зеркало для увеличения также бесполезно, считают профессионалы, лучше выбрать обычное, просто обеспечив хорошее освещение.

Мист для увлажнения лица не насытит кожу полезными веществами, без которых она высыхает. Вместо реальной помощи коже такие средства только вредят.

Также станут пустой тратой средств препараты от секущихся кончиков волос, эффективнее попросту срезать те.

И, наконец, специальные кремы, смягчающие кутикулу, целесообразнее заменить обычным кремом для рук или маслом виноградной косточки.

Ранее ученые пришли к выводу о том, что голубое свечение экранов мобильных телефонов может вредить коже и даже зрению.