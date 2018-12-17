Хроническая усталость может указывать на проблемы с иммунитетом

Ученые допускают, что чрезмерная активность иммунной системы может вызывать изменения в метаболизме или мышечной системе, которые заставляют людей чувствовать себя усталыми.

Синдромом хронической усталости обычно называют длительное состояние, в котором человек чувствует истощение. И это ощущение не исчезает после отдыха. Кроме того, могут быть болевые эффекты, проблемы с запоминанием и нарушением сна.

В научной литературе иногда это явление называют миалгичным энцифаломиелитом, пишет The Guardian. Новые исследования обнаружили, что за появлением синдрома может стоять чрезмерно активная иммунная система. При этом допускается, что определенный вирус или хроническое заболевание могут вызвать такое состояние.

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«Доказательства пока недостаточны. Однако, есть исследования, которые указывают на повышенный уровень воспалительных маркеров. Впрочем, такие аномалии наблюдаются не постоянно», - сказала ученый Королевского колледжа в Лондоне Элис Рассел.

Рассел и ее коллеги описали эксперимент, в котором приняли участие 55 пациентов-добровольцев с хроническим гепатитом С. Для лечения в течение периода от 6 до 12 месяцев им проводили инъекции интерферона альфа, протеина, который естественно выделяется в организме и стимулирует белые кровяные тельца для провокации ответа иммунной системы. Такое лечение ранее связывали с возникновением синдрома хронической усталости в качестве побочного эффекта. Курс помог большинству участников эксперимента побороть гепатит. Но все они говорили о необоснованной усталости во время лечения, которая исчезла, когда инъекции прекратились.

Впрочем, через полгода после курса у 18 участников все равно остался синдром хронической усталости. Как оказалось, еще до лечения у них был повышенный уровень протеина, связанного с воспалительными процессами, под названием IL10. После четырех недель лечения уровень этого протеина и еще одного под названием IL6 был в два раза выше, чем у тех людей, которые закончили курс без ощущения безосновательной усталости. Но после шести месяцев инъекций интерферона альфа между обеими группами пациентов не было разницы.

По словам профессора Кармин Парианте, дело в том, что на момент выявления синдрома хронической усталости иммунная стимуляция больше не происходила.

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«И именно поэтому мы не можем найти решающие доказательства активации иммунитета у людей с синдромом хронической усталости», - пояснил он, добавив, что повышенная активность иммунитета может вызвать изменения в мозге, мышцах и метаболизме, которые приводят к возникновению чувства усталости, хоть это и нельзя сказать наверняка.