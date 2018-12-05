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Избыток сна увеличивает риск смерти – исследование

14:39, 05 декабря 2018
Зарубежные новости
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Риски увеличивает и дрема днем, считают специалисты \ pixabay.com

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Проанализировав данные из 21 страны исследовательская группа во главе с китайским ученым Чуанси Ваном обнаружила, что люди в возрасте от 35 до 70 лет, которые спят больше рекомендованной верхней границы 8 часов, увеличивают риск инсульта, сердечной недостаточности и даже смерти, передает радио Свобода со ссылкой на CNN. Среди тех, кто спит более 10 часов, этот риск возрастает на 41%, утверждают исследователи.

Риски увеличивает и дремание днем, считают специалисты, но это не касается тех, ночной сон которых меньше 6 часов, потому что у таких людей «дневной сон как бы компенсирует отсутствие сна ночью и смягчает риски».

Предыдущие исследования на эту тему проводились преимущественно в Северной Америке, Европе и Японии.

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Теги: #ученые#исследование