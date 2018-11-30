Почему дети пинаются в утробе матери: ученые разгадали тайну

Исследователи нашли объяснение одному из самых милых событий, происходящих во время беременности.

Пинки ребенка, которые чувствует беременная женщина, могут позволить малышу «создать карту» собственного тела и в итоге помогут ему в исследованиях окружающего мира.

Об этом пишут исследователи из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, передает Naked Science.

Ученые измерили мозговые волны, производимые в моменты, когда новорожденные дети дергают конечностями во время фазы быстрого сна. Они обнаружили, что быстрые мозговые волны и их закономерность, наблюдаемые у новорожденных, происходят в соответствующем полушарии.

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Например, при движении правой руки ребенка мозговые волны «загораются» в левом полушарии мозга, которое обрабатывает прикосновения правой руки. У недоношенных детей, которые в этом возрасте, по идее, должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые большие.

Это открытие предполагает, что внутриутробные пинки на поздних стадиях беременности — во время третьего семестра — помогают развивать области мозга, отвечающие за чувствительность и то, как ребенок начинает осознавать свое тело. Быстрые мозговые волны, вызываемые движением, пропадают к тому моменту, когда дети достигают возраста нескольких недель.

«Известно, что спонтанное движение и последующая ответная реакция от окружающей среды в ранний период развития необходимы для правильного картирования мозга у животных — например, у крыс. Мы показали, что это может оказаться аналогичным и для людей», — объясняет доктор Лоренцо Фабрици.

Ранее в ВОЗ заявили, что женщины все чаще предпочитают кесарево сечение естественным родам.