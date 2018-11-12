Ученые заявили, что УЗИ сможет выявить вероятность деменции

Эксперты надеются, что несложная процедура станет стандартной для людей среднего возраста, у которых существует риск развития этого заболевания.

Пятиминутное УЗИ области шеи может выявить вероятность развития деменции через 10 лет - то есть еще до появления симптомов.

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Об этом сообщает Daily Telegraph, ссылаясь на исследование британских ученых, передает Би-би-си. Эксперты надеются, что несложная процедура станет стандартной для людей среднего возраста, у которых существует риск развития этого заболевания. Исследование, которое включало наблюдение за силой пульса, направляющегося к мозгу, провели ученые Университетского колледжа Лондона.

Когда сердце сокращается, получаемый в результате физический пульс достигает разныех участков тела с отличающейся интенсивностью. По словам ученых, здоровые эластичные сосуды поблизости к сердцу, как правило, смягчают каждое сердцебиение, подавляя его энергию, и тем самым защищая хрупкие кровяные сосуды в теле.

Но различные факторы вроде старения и высокого давления могут негативно повлиять на гибкость сосудов и снизить их защитный эффект. В результате более мощный пульс может повреждать хрупкие сосуды мозга. Со временем это может привести к повреждениям небольших мозговых сосудов, структурным изменениям в системе кровеносных сосудов мозга и небольшим кровотечениям (мини-инсультам), и в результате привести к развитию деменции, пишет газета.

В исследовании, длившемся 15 лет, приняли участие 3200 добровольцев среднего возраста. В 2002 году им сделали УЗИ, которое определило интенсивность сердцебиения. Затем ученые проверили их способности на запоминание и решение задач. Если показатель интенсивности сердцебиения был выше, вероятность снижения когнитивных способностей оказалась тоже выше на 50%, пишет издание.

Справка УНИАН. Деменция - это синдром, обычно хронический или прогрессирующий, при котором происходит деградация когнитивной функции (то есть способности мыслить) в большей степени, чем это ожидается при нормальном старении. Происходит деградация памяти, мышления, понимания, речи и способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать. Деменция не воздействует на сознание. Нарушение когнитивной функции часто сопровождается, а иногда предваряется ухудшением контроля над эмоциональным состоянием, а также деградацией социального поведения или мотивации.