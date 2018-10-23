Электронные сигареты помогли серьезно уменьшить уровень курения в Великобритании

За последние годы 1,7 млн. британцев перешли с обычных сигарет на электронные.

А еще более 900 тысяч бывших курильщиков благодаря электронным сигаретам полностью отказались от табака.

Об этом пишет известный британский врач и телеведущий Хилари Джонс в своей колонке в журнале Sun.

Врач опровергает основные аргументы противников электронных сигарет – о том, что они так же вредны, как и обычные, что благодаря электронным сигаретам молодежь начинает курить и о том, что с помощью электронных сигарет производители пытаются «нормализовать» курение как явление, «вместо того, чтобы общество полностью отказалось от этой пагубной привычки».

- Конечно, как врач, я не советую людям, которые никогда не курили, пробовать электронные сигареты. Но таких в общей статистике лишь 0,5%. Зато только в Британии более 900 тысяч курильщиков бросили курить благодаря электронным сигаретам. Именно электронные сигареты становятся самым популярным методом успешного прекращения курения вместе с профессиональной помощью врача – пишет Хилари Джонс.

При этом эксперт напоминает, что в Британии чуть ли не самое жесткое в мире законодательство по регулированию электронных сигарет (в т.ч. запрет рекламы, продажи несовершеннолетним, необходимость соответствия стандартам качества и т.п.).

- В этом месяце национальное движение Stoptober рекомендовало использование электронных сигарет как помощь для прекращения курения. И если это поможет хотя бы части из 9 млн. британских курильщиков бросить эту привычку, я, как врач, буду рад видеть в наших операционных меньше задыхающихся пациентов, убитых раком – уверен Хилари Джонс.

В то же время фармацевт Аббас Канани в этой же публикации предостерегает от преждевременных выводов.

- Никотин, который содержится в жидкостях для вэйпинга, вызывает привыкание, повышает давление и уровень адреналина в крови – пишет фармацевт.

В то же время Хилари Джонс не разделяет опасений коллеги.

- Действительно, никотин вызывает привыкание. Ну и что? Кофеин тоже вызывает привыкание. Но вопреки распространенным заблуждениям, никотин не является причиной раковых заболеваний и сам по себе не несет серьезного вреда – уверен Хилари Джонс.

- Хотя использование электронных сигарет может быть более безопасным, чем курение традиционных сигарет, данный вопрос до сих пор не слишком изучен. И мы до конца не знаем, насколько электронные сигареты могут быть пагубны для нашего здоровья – пишет Аббас Канани.