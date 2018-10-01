Ученые сделали сенсационное заявление: аппендицит можно лечить без операции

Не осложненный острый аппендицит нужно первым делом пробовать лечить именно антибиотиками, говорят ученые.

На протяжении 100 с лишним лет единственным вариантом лечения аппендицита считалось удаление воспаленного органа.

И только теперь хирурги выяснили, что операция вовсе не обязательна - в большинстве случаев пациенту достаточно прописать курс антибиотиков, передает ВВС.

С сенсационным заявлением выступили ученые из Университета Турку. Ранее проведенные исследования уже осторожно указывали на возможность лечения аппендицита антибиотиками, однако до настоящего времени таких рекомендаций старались избегать. Врачи не могли исключить тот вариант, что антибиотики лишь снимают острую форму воспаления - и операция все же потребуется позже, только окажется уже куда более сложной.

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В ходе масштабного эксперимента финские ученые в течение пяти лет наблюдали за тремя сотнями пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, которым было предложено вылечить ничем не осложненный аппендицит без хирургического вмешательства, антибиотиками.

В течение трех дней лекарства им ставили в больнице, внутривенно, а затем еще неделю они принимали антибиотики дома, в виде таблеток.

В результате почти две трети пациентов прекрасно обошлись без операции. А у тех, кому она все-таки потребовалась, удаление аппендикса прошло без всяких осложнений.

А значит, не осложненный острый аппендицит нужно первым делом пробовать лечить именно антибиотиками, заключают авторы исследования. Это никак не ухудшит состояние пациента, зато с большой долей вероятности может спасти его от ненужной операции и сопутствующих рисков попадания в рану инфекций.

Ранее сообщалось, что аппендикс связан с высокой концентрацией лимфоидной ткани в слепой кишке, поэтому важен для работы иммунной системы в качестве дополнительного элемента защиты.