Ученые объяснили, почему многодетные матери раньше стареют

Маркеры старения накапливаются быстрее с каждыми родами, увеличивая «биологический возраст» клеток женщины на срок от полугода до двух лет, однако, в развитых странах изменения могут быть не так выражены.

Ученые из США подтвердили на молекулярном уровне, что у женщин, которые рожали много детей, особенно после 4-5 детей, продолжительность жизни в среднем сокращается.

В частности ученые выяснили, что маркеры клеточного старения быстро накапливаются с каждым новым ребенком. Об этом они пишут в статье, опубликованной журналом Scientific Reports, передает Naked Science.

Дэн Эйзенберг и его коллеги исследовали ключевые и независимые друг от друга показатели клеточного старения – длину теломер (концевых участков хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки, пока окончательно не блокируют возможность делиться) и эпигенетические маркеры (накапливающиеся с течением жизни химические модификации ДНК).

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бъектом исследования стали молодые женщины из Филиппин, в возрасте от 20 до 22 лет: более 800 для первого исследования и почти 400 – для второго.

Работа показала, что маркеры старения накапливаются быстрее с каждыми родами, увеличивая «биологический возраст» клеток женщины на срок от полугода до двух лет. Как ни парадоксально, но в течение самой беременности маркеры клеточного возраста, наоборот, демонстрировали неожиданную временную «молодость». Скорее всего, это связано с масштабными процессами перестройки иммунной системы, которые проходит организм матери в период беременности, а затем и после нее.

Ученые также отмечают, что эти эффекты проявились так ярко, возможно, в связи с тяжелыми условиями жизни подопытных, частой нехватке пищи и физическими нагрузками. В развитых странах, где дефицита продуктов не наблюдается, изменения могут быть не так выражены.

Ранее УНИАН сообщал, что на Всемирном конгрессе в Ванкувере ученые из Гавайского университета представили данные о том, что роды в очень молодом возрасте являются серьезным фактором раннего старения у женщин.