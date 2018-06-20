Сотни пациентов британской клиники умерли после того, как им прописали опиоиды

Независимая комиссия установила, что с учетом пропавших документов число жертв может возрасти еще на 200 человек.

В Британии с новой силой разгорелся давний громкий скандал в связи с сообщениями о ненадлежащем использовании сильных болеутоляющих средств в больнице в Госпорте в графстве Хэмпшир. Более 450 пациентам выписывали опиоиды, чтобы они быстрее умирали.

Как сообщает Би-би-си, в докладе независимой комиссии говорится, что, принимая во внимание пропавшие документы, число жертв может возрасти еще на 200 человек. В докладе говорится, что в период с 1989 по 2000 год в больнице не уделялось должного внимания сохранению жизни большого числа пациентов.

Доктор Джейн Бартон в течение 12 лет прописывала мощные болеутоляющие средства в больнице. В докладе утверждается, что в больнице существовал устойчивый режим применения опасных количеств опиоидных лекарств, что не было оправдано медицинскими показаниями. Это делалось с целью сокращения продолжительности жизни пациентов.

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В докладе также говорится, что независимая комиссия не устанавливает уголовную или гражданскую ответственность за эти события. Это относится к компетенции судебных органов.

Бывший епископ Ливерпуля Джеймс Джонс, который возглавлял независимую комиссию, заявил: "Документы, рассмотренные комиссией, свидетельствуют, что в течение 12 лет доктор Джейн Бартон несла ответственность за практику прописывания лекарственных средств в больнице, которой следовал весь лечебный персонал".

"Хотя консультанты не участвовали непосредственно в лечении пациентов в палатах, медицинские данные указывают на то, что им было известно о характере используемых лекарств, однако они не вмешались, чтобы прекратить эту практику".

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Родственники умерших пациентов заявили о своей надежде на то, что публикация доклада приведет к наказанию виновных и установлению истины. В докладе говорится, что семьи умерших не получали в течение долгих лет ответов на свои жалобы от медицинских учреждений и государственных органов.

Пока что единственным человеком, который был привлечен к дисциплинарной ответственности, стала доктор Бартон, которая была признана виновной в халатности при лечении 12 пациентов больницы в Хэмпшире с 1996 по 1999 годы. Однако к суду она не привлекалась, и ее не лишали права заниматься профессиональной деятельностью. Она ушла на пенсию вскоре после дисциплинарных слушаний.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии осужденного санитара обвинили еще в 97 убийствах.