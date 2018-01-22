В Германии осужденного санитара обвинили еще в 97 убийствах

Немецкому санитару Нильсу Хёгелю, который приговорен к пожизненному заключению, предъявили обвинения в убийстве еще 97 человек. В новых раскрытых случаях идет речь о погибших пациентах в двух больницах на северо-западе Германии, передает РБК.

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Медбрат ​с 1999 по 2002 год работал в клинике в Ольденбурге и с 2003 по 2005 год - в медучреждении в соседнем городе Дельменхорст. В 2015 году Хёгеля приговорили к пожизненному заключению за два убийства и два покушения на убийство в Дельменхорсте​. Однако на суде санитар рассказал, что более 90 пациентов пострадали от его действий: он намеренно вызывал у них остановку сердца, потому что ему нравилось их реанимировать, используя различные медикаменты. Позднее он рассказал следователям, что некоторые из его пациентов в Ольденбурге погибали в ходе реанимации.

После этих признаний Хёгеля было проведено расследование и токсикологическая экспертиза десятков тел погибших в госпиталях в Ольденбугрге. По данным прокуратуры, следователи изучили более 500 медицинских карт пациентов и сотни других документов в больницах. Были эксгумированы останки 137 человек из 67 кладбищ. По словам прокурора, еще три случая были достаточно подозрительными, но проведенные тесты не подтвердили опасений следователей.

Пока не известно, когда начнется новый процесс над Хёгелем. В Германии нет смертной казни, поэтому новый приговор может повлиять разве что на возможность Хёгеля получить досрочное освобождение.

Как сообщал УНИАН, в декабре минувшего года в Италии на Сицилии был арестован санитар скорой помощи, которого подозревают в убийствах пациентов по заказу похоронного дома, связанного с мафией.