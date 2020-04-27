Психолог дала советы, как влюбленным сохранить отношения на расстоянии во время карантина

В любом случае отношения можно сохранить, но это требует много усилий и работы обоих партнеров.

Часто у людей, которые любят друг друга, возникает необходимость разлуки и отношений на расстоянии. Особенно часто это встречается сейчас, во время карантина. Но не стоит сдаваться, пусть расстояние между вами не становится преградой для приятного общения, симпатии и сюрпризов друг для друга.

Психолог Марта Прыриз рассказала, как влюбленным парам пережить карантин отдельно друг от друга и сделать отношения еще крепче, пишет 24 канал.

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По словам психолога, встречаться на расстоянии или нет – решает каждая пара самостоятельно, и они понимают, что такой формат отношений имеет определенные риски и особенности. И то, какими будут отношения, зависит от влюбленных и их ожиданий.

Как расстояние может влиять на отношения

"Есть множество историй, которые доказывают, что расстояние может укреплять отношения между влюбленными. А при условии, когда двое людей понимают, зачем они строят эти отношения, хотят ли они их сохранить и понимают, что расстояние – временное, тогда они смогут преодолеть все конфликты и трудности", – заверила Марта Прыриз.

Но все же, есть часть людей, которым не удается сохранить отношения на расстоянии. Психолог считает, что это может быть из-за того, что их отношения только начались и им пришлось сразу строить их на расстоянии.

"А возможно, им не хватило коммуникации, чтобы построить прочные отношения, или были еще какие-то другие личные факторы", – добавила она.

В любом случае отношения можно сохранить, но это требует много усилий и работы обоих партнеров.

И не стоит забывать, что ссоры – это тоже часть отношений. Любые конфликты не возникают на пустом месте, и говорят о том, что не было реализовано каких-либо потребностей человека, в частности он был неуслышанным или его интересы не учитывались и тому подобное.

Что делать когда пара начинает ссориться из-за недостатка внимания друг друга? «Главное – говорить, что именно не устраивает, в частности все моменты, когда именно не хватало внимания, объяснить, почему так произошло, почему внимание нужно и прийти к компромиссу», – подчеркнула Марта Прыриз.

То есть проговорить проблему и понимать, что ссоры неизбежны при сближении с другим человеком и построении привязанности.

Но, по словам психолога, важно обращать внимание и на то, как именно люди ссорятся – с пониманием того, что они хотят сохранить отношения, или просто по принципу "пусть все сгорает, мне все равно". Это разные типы ссор.

"Поэтому если вы встречаетесь на расстоянии и вам не хватает внимания от любимого человека, то задайте себе вопрос: "хочу ли я сохранить эти отношения?" И если у вас есть положительный ответ, то ссорьтесь так, чтобы сохранить отношения и доносите человеку свои потребности", – добавляет эксперт из отношений.

Советы и идеи, как сохранить отношения на расстоянии

Приведем несколько идей, которые могут помочь вам укрепить отношения, но запомните, что это довольно индивидуальные вещи, потому что некоторые люди во время карантина требуют большого количества внимания, а другие – наоборот. Это зависит от личности партнеров, общих правил нет.

Определите, сколько вам нужно общения

"Решите вопрос общения и то, как именно вам лучше коммуницировать – аудио-сообщениями, обычными СМС, разговорами по телефону или звонками через скайп. Говорите, как вам комфортно. Ведь может быть так, что вас все устраивает, а вашему партнеру – это не нормально или этого мало. Поэтому заранее обсудите формат общения и его частоту", – посоветовала Марта Прыриз.

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Составьте план действий в конфликтных ситуациях

Психолог подчеркивает, что стоит обсудить, что вы будете делать, если поссоритесь и какой бывает ваша реакция во время конфликтов. Ведь, возможно и такое, что во время карантина у людей меняется стратегия реагирования на конфликты.

Найдите интересную деятельность для вас обоих

Поговорите о том, какие интересные активности вы можете сделать во время карантина. Например, есть книга "8 свиданий" Джона Готтмана, советы из которой вы можете выполнять онлайн на расстоянии.

Придумайте для себя различные методы: это может быть просмотр фильма, чтение книг и тому подобное, что будет прекрасно работать для укрепления ваших отношений, и что будет нравиться вам обоим.

Делайте то, что работает для вашей пары

"Есть много разных советов, которые вы можете увидеть в просторах интернета, но ориентируйтесь на то, что лучше для вас и вашего партнера. Внедряйте это в жизнь. Если вам нравятся онлайн свидания, совместное прочтение стихов и тому подобное, то делайте это", – подытожила психолог.

Ведь если вы не будете иметь таких ритуалов для пары, то отношения не будут такими увлекательными для вас и даже во время карантина вы должны работать над ними. Так, вы показываете, что человек вам важна и прочность отношений растет.