Некоторые фразы, сказанные мужчине в ходе ссоры, способны серьезно навредить отношениям, поэтому даже в самых сильных спорах, лучше их избегать.

Ссоры, выяснения, скандалы, недопонимание и просто бытовые разговоры. Что бы ни случилось между партнерами, никогда не говори возлюбленному эти десять самых опасных для отношений фраз.

«Ты что, хочешь стать бывшим?»

Это не угроза. Это прямое попадание в его размышления на тему, зачем отношения, где его шантажируют возможностью расставания. Может, мужчина раз или два проигнорирует такую фразу. Но рано или поздно соберет вещи и уйдет со словами: «Ты так долго об этом спрашивала, что я все-таки захотел», пишет cosmo.com.ua.

«У моего деда гардероб лучше, чем у тебя»

Не все мужчины рождаются с тягой к прекрасному и с умением выбирать стильные вещи. Но это можно легко исправить. Главное — делать все из позиции доброй помощи партнеру, а не упрекать в том, что свинья в апельсинах лучше разбирается, чем он в трендах.

«Мог бы и больше зарабатывать»

Для мужчины нет ничего больнее, чем понимать, что он не оправдывает ожиданий любимой девушки. И хотя многие партнеры в парах зарабатывают приблизительно одинаково, большинство мужчин все равно стремятся получать чуть больше своих возлюбленных. И когда это не удается, а ты еще и акцентируешь на факапе, мужчине одновременно хочется провалиться под лед и найти ту, которая похвалит и оценит его старания. Даже если они почти незаметные.

«Да ты даже посуду нормально не моешь!»

В обществе все еще ошибочно полагают, что именно женщина лучше готовит, убирает и заправляет постель. Можно с полной уверенностью сказать, что на самом деле это уже давно не так. Более того, современные мужчины умеют готовить не хуже, чем шеф-повары в ресторанах, и убирать в доме быстрее, чем это делают клининговые сервисы. Поэтому не стоит упрекать партнера в том, что он плохо моет посуду. Может, он еще не раскрыл свой потенциал.

«На футбол время есть, а на вечер со мной — нет?»

Прости и смирись. Ему нужно ходить с друзьями на футбол, купаться в пиве и время от времени возвращаться домой под утро. Конечно, это история не о каждом мужчине. Но если твой — ярый болельщик и жить не может без футбола, не попрекай его этим увлечением. И прямо скажи, что следующую субботу хочешь провести вместе с ним и без никаких Коль и Саш.

«Ленке вон машину подарили, а ты...»

Начать нужно с того, что не каждый мужчина может позволить себе делать возлюбленной дорогие подарки. Нет, он не жлоб. Просто меньше зарабатывает или считает, что эти деньги можно использовать по-другому. Правильно это или нет, можно определить в каждых конкретных отношениях. Но в любом случае постоянно говорить, что кто-то что-то делает лучше, чем он, не рекомендуем.

«Когда побреешься, тогда и будет секс»

Никогда не манипулируй сексом. Не то чтобы ты посягала на самое святое, но современные мужчины искренне верят, что девушкам так же нужна близость, как и им. А значит, ты избавляешь от удовольствия не только его, но и себя. Это уже, согласись, странно. Может, у тебя появился другой? Еще хуже — пытаться изменить его внешность через манипулирование сексом. Это низко и неуважительно. Поставь себя на его место.

«Будь мужиком!»

Если ты хочешь сделать шах и мат своим отношениям, просто однажды скажи эту фразу во время ссоры. Она — как красная тряпка для мужчины. После таких слов партнер понимает, что ты совершенно его не ценишь и не уважаешь. А значит, и смысла продолжать такие отношения мужчина не найдет.

«Пиццу купил? Лучше бы абонемент в зал»

Знаешь, что можно услышать в ответ на такую фразу? «Ой, кто бы говорил!». Обидно? Конечно, ты ведь и так не ешь после шести. Так вот, мужчине тоже обидно. Он тоже надеется, что ты любишь его внутренний мир больше, чем кубики на прессе. Даже если именно они когда-то стали главной причиной знакомства и этих отношений.

«Без тебя разберусь»

Теоретически ты все можешь без него. Но зачем-то вы же строите отношения, готовите ужин, ездите к родителям на Рождество и покупаете новые шторы в гостинную. Ты вполне справишься с любой проблемой без его помощи или подсказок. Но не нужно из-за самоуверенности и сильно независимой позиции унижать мужчину. Любой ответ можно сделать более мягким и менее обидным.

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Автор: УНИАН