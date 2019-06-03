Поговорим о сексе: Супрун добралась до табуированной во времена СССР темы

И.о. главы Минздрава подчеркнула, что сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о необходимости сексуального образования среди детей и подростков.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Вы говорили со своим ребенком-подростком о сексе? А о болезнях, которые передаются половым путем? А о средствах контрацепции? Если нет – зря. Репродуктивное здоровье очень важно, и лучше, если ребенок как можно раньше получит всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей компетентных экспертов. А не на сомнительных сайтах или методом проб и ошибок. Именно для этого и необходимо сексуальное образование", – написала Супрун.

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По ее словам, сексуальное образование – это, прежде всего, о воспитании ответственного отношения и своем репродуктивном здоровье. По определению ЮНЕСКО, цель такого образования – обеспечить подростков научной и объективной информацией, которая позволит обдуманно принимать решения и снизить риски, связанные с половой жизнью, отметила глава Минздрава.

Отмечается, что в 2016 году в Украине было сделано 56 абортов женщинам до 14 лет и 875 – в возрасте 15-17 лет.

И.о. главы Минздрава подчеркнула, что сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью, а агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к слишком ранним сексуальным "дебютам", большего количества абортов, сексуального насилия и распространения заболеваний.

Глава Минздрава отметила, что сегодня сексуальное образование в Украине только формируется, но уже существуют курсы, которыми могут воспользоваться родители, учителя, врачи и собственно подростки.

"Табу на теме репродуктивного здоровья — это абсурдное наследство советских времен. Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть "неудобных тем". Ведь это именно тот случай, когда от знаний зависит здоровье", - подытожила Супрун.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) провел исследование среди украинских подростков (10-17 лет) и выяснил, когда они начинают заниматься сексом.