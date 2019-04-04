цей матеріал доступний українською

Выпустили презервативы для секса по согласию (видео)

18:29, 04 апреля 2019
Отношения
658 0
Презервативы можно открыть только вдвоем / Скриншот

Аргентинская компания по производству интимных товаров Tulipán выпустила партию презервативов "Удовольствие по согласию". Их пачку можно открыть только вдвоем.

Читайте такжеВрач объяснила, можно ли заниматься сексом в воде

Об этом сообщается в Twitter Tulipán. Как показано в рекламном ролике, чтобы достать презерватив из коробки, пара должна одновременно нажать восемь кнопок.

То есть презервативы находятся в "упаковке согласия", которая открывается только в четыре руки — на ее сторонах установлены кнопки, их нужно нажать одновременно.

Отметим, что такая система нужна для того, чтобы достать презервативы можно было только при обоюдном согласии на секс.

Ранее медики выяснили, что презервативы в качестве контрацептива надежны на 82%, а у таблеток этот показатель - 91%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #секс#презерватив