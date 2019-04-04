Выпустили презервативы для секса по согласию (видео)

Не уточняется, сколько именно таких упаковок поступило в продажу.

Аргентинская компания по производству интимных товаров Tulipán выпустила партию презервативов "Удовольствие по согласию". Их пачку можно открыть только вдвоем.

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Об этом сообщается в Twitter Tulipán. Как показано в рекламном ролике, чтобы достать презерватив из коробки, пара должна одновременно нажать восемь кнопок.

То есть презервативы находятся в "упаковке согласия", которая открывается только в четыре руки — на ее сторонах установлены кнопки, их нужно нажать одновременно.

Отметим, что такая система нужна для того, чтобы достать презервативы можно было только при обоюдном согласии на секс.

¿Por qué esta cajita solo se puede abrir de a dos? Porque así funciona el consentimiento en las relaciones. Todo tiene que ser de a dos. 🤚🤚#PlacerConsentidopic.twitter.com/QEUE5aNAWE — Tulipán Argentina (@TulipanARG) March 27, 2019

Ранее медики выяснили, что презервативы в качестве контрацептива надежны на 82%, а у таблеток этот показатель - 91%.