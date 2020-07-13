Иммунолог: вторую волну пандемии коронавируса в Украине ожидают осенью (видео)

Эксперт отмечает, что люди устали от ограничений, поэтому осенью будет новый всплеск заболевания.

Еще первая не прошла, а в Украине уже ожидают вторую волну пандемии коронавируса. По словам иммунолога Федора Лапия, она придет осенью.

Об этом врач заявил в комментарии ТСН.

Читайте такжеВ Минздрава на сегодня имеется почти 800 сообщений о подозрении на COVID-19

Также, по его словам, реальное количество украинцев с COVID-19 - втрое выше, чем официальные цифры.

В общем сейчас, по данным Министерства здравоохранения - более 26 тысяч активных больных. Тех, кто выздоровел - чуть больше. Самая сложная ситуация на Буковине, во Львовской области и на Закарпатье.

"Речь не идет о количестве больных. Речь идет о количестве выявленных - это примерно 35 %. Возможно, мы будем иметь небольшой перерыв, смягчение, которое мы наблюдаем во многих странах. Но с приходом осени, с тем, как люди устают придерживаться правил, официального контроля, есть основания считать, что вторая волна COVID-19 будет", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 133 случаи COVID-19, за прошедшие сутки - 612 новых.

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