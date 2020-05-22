В Минздраве рассказали, готова ли Украина ко второй волне коронавируса

Ляшко объяснил, что сейчас отечественная система здравоохранения будет более подготовлена.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, готова ли Украина к возможной второй волне коронавируса.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда мы запускали карантин, это был карантин для новой неизученной инфекции, когда все учились. Ни одна страна мира не знала, по какому сценарию будет развиваться распространение вируса. Сейчас есть понимание, какие меры эффективны, и когда мы внедряем адаптивный карантин, мы запускаем определенные меры смягчения по определенным сферам экономики", - сказал Ляшко.

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По его словам, в случае наступления второй волны система здравоохранения будет более подготовлена.

"Будет лучшая возможность лабораторий, и у нас будет возможность и отслеживать индикаторы, с каким количеством больных справляется наша система здравоохранения. В дальнейшем, если коронавирусная болезнь пробудет с нами год, мы сможем определять эпидемиологический порог для каждой территории", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже подтверждено более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В то же время, с сегодняшнего дня в Украине действуетадаптивный карантин, который предусматривает ряд послаблений.

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