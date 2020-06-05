Во Львове существенно возросло количество медиков, преодолевших коронавирус

По состоянию на 3 июня 171 работник медицинских учреждений города заболел COVID-19.

Во Львове 64 медицинских работников получили отрицательные результаты на наличие коронавируса в организме.

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Те, которые уже переболели болезнью и полностью выздоровели, вернулись к работе. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Всего с начала карантина заболел коронавирусом 171 медик (врачи, медицинские сестры, лаборанты и админработники).

Как сообщал ранее УНИАН, на Львовщине за сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом. В области за сутки выявили почти сотню больных COVID-19.

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