Во Львове существенно возросло количество медиков, преодолевших коронавирус
05:32, 05 июня 2020Страна
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По состоянию на 3 июня 171 работник медицинских учреждений города заболел COVID-19.
REUTERS
Во Львове 64 медицинских работников получили отрицательные результаты на наличие коронавируса в организме.
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Те, которые уже переболели болезнью и полностью выздоровели, вернулись к работе. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
Всего с начала карантина заболел коронавирусом 171 медик (врачи, медицинские сестры, лаборанты и админработники).
Как сообщал ранее УНИАН, на Львовщине за сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом. В области за сутки выявили почти сотню больных COVID-19.
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