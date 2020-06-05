цей матеріал доступний українською

Во Львове существенно возросло количество медиков, преодолевших коронавирус

05:32, 05 июня 2020
Страна
1 0
REUTERS

Читайте такжеКарантин во Львовской области продлили

Те, которые уже переболели болезнью и полностью выздоровели, вернулись к работе. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Всего с начала карантина заболел коронавирусом 171 медик (врачи, медицинские сестры, лаборанты и админработники).

Как сообщал ранее УНИАН, на Львовщине за сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом. В области за сутки выявили почти сотню больных COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter