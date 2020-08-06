В Минздраве бьют тревогу: украинцы стали реже делать прививки

Меньше всего привитых людей во Львовской области.

В Украине наблюдается существенное снижение уровня иммунизации. Падение, в зависимости от региона, составляет от 3% до 27%.

Об этом во время брифинга, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "112 Украина".

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Среди антилидеров по уровню проведения прививок считается Львовская область.

"Министерство здравоохранения не вносило никаких изменений в календарь профилактических прививок и считает необходимым активизировать процесс иммунизации населения от вакциноуправляемых инфекций", - сказал министр.

Напомним, ранее Максим Степанов завил, что карантин и карантинные ограничения ни в коем случае не могут быть препятствием для того, чтобы были сделаны прививки.

Также в Министерстве здравоохранения заявили о том, что прививки от кори не смогут уберечь от заражения коронавирусом.

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