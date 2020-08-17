цей матеріал доступний українською

Вакцина от коронавируса: 42% украинцев не собираются делать прививку – опрос

18:34, 17 августа 2020
Страна
47 0
В Украине сделать прививку от коронавируса готовы не все / фото REUTERS

Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда ждут вторую волну COVID-19 в УкраинеПо результатам опроса Киевского международного института социологии, еще 42% украинцев заявили, что не собираются прививаться, а 11% - пока не определились, как поступят.

33% противников вакцинации уверены, что пандемию выдумали, 21% - опасаются, что под предлогом вакцинации могут сделать что-то другое.

По мнению 18% опрошенных, вакцина не сможет защитить их от инфекции, а 17% назвали себя противниками прививок в целом.

Отмечается, что исследование проводили с 7 по 11 августа, участие в нем приняли 2000 респондентов.

Вакцина от коронавируса

Коронавирус в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter