Вакцина от коронавируса: 42% украинцев не собираются делать прививку – опрос

Треть противников вакцинации уверены, что пандемию выдумали.

Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда ждут вторую волну COVID-19 в УкраинеПо результатам опроса Киевского международного института социологии, еще 42% украинцев заявили, что не собираются прививаться, а 11% - пока не определились, как поступят.

33% противников вакцинации уверены, что пандемию выдумали, 21% - опасаются, что под предлогом вакцинации могут сделать что-то другое.

По мнению 18% опрошенных, вакцина не сможет защитить их от инфекции, а 17% назвали себя противниками прививок в целом.

Отмечается, что исследование проводили с 7 по 11 августа, участие в нем приняли 2000 респондентов.

Вакцина от коронавируса

В ВОЗ посчитали, что для глобальной вакцинации от нового коронавируса COVID-19 необходимо более 100 миллиардов долларов.

К концу июля в мире 139 вакцин против коронавируса находились на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3-й стадии испытаний.

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19 «протестовали» на дочери Путина.

В Украине клинические исследования шести вакцин против COVID-19 приблизились к завершающей стадии.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 17 августа в Украине 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациента выздоровели.

За последние сутки в стране зафиксировали 1 464 новых случая коронавирусной болезни.

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Автор: Катерина Шварц