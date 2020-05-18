В Подольске Одесской области от COVID-19 умерли пенсионер и сотрудница департамента здравоохранения горсовета

По состоянию на 18 мая в регионе от коронавируса умерли 12 человек, из которых 7 – в Подольске.

В городе Подольске Одесской области, в который из-за распространения коронавируса ограничен въезд, от COVID-19 умерли пенсионер и сотрудница департамента здравоохранения горсовета.

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Как сообщил в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, сегодня в ОГА поступила информация о том, что в Подольске умерли 84-летний пенсионер и 55-летняя работница департамента социальной политики и здравоохранения Подольского городского совета.

По его информации, число подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 18 мая в регионе составляет 764 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 18 человек.

Куцый добавил, что по состоянию на сегодня 62 человека выздоровели.

Как сообщал УНИАН, в апреле в город Подольск Одесской области ограничили въезд из-за вспышки COVID-19. В нем зафиксирован крупнейший в регионе очаг болезни. В этом городе от коронавируса ранее умерли пять человек, в числе которых – известный семейный врач и сотрудница локомотивного депо – одного из крупнейших предприятий Одесской железной дороги.

По состоянию на 18 мая в Одесском регионе от коронавируса умерли 12 человек, из которых 7 – в Подольске.