На закупку этих тестов уже выделено около миллиарда гривень.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предполагает, что уже через несколько недель в Украине начнется использование быстрых тестов на антиген к коронавирусу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления в парламенте.

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Говоря о тестировании на коронавирус, министр, в частности, отметил: "уже проголосовано и принято постановление о закупке быстрых тестов на антиген... Эта вещь используется во всем мире. И, в том числе, используется для скрининга. И в ближайшее время, я думаю, за пару недель, мы уже начнем само использование этих быстрых тестов. На сегодня уже выделено порядка миллиарда гривень на закупку этих тестов".

Степанов также отметил, что ИФА тесты на антиген "очень прекрасно прошли испытания в наших лабораториях, мы начинаем эту работу".

"Я думаю, что таким образом мы точно доведем до 100 тысяч тестирований в сутки. Пытаемся это сделать в течение месяца, чтобы мы вышли на такие цифры", - сказал он.

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По данным Министерства здравоохранения, в Украине за прошедшие сутки COVID-19 заболели 8 тыс. 899 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 411 тыс. 093 человека, выздоровели – 168 тыс. 868, летальных исходов – 7 тыс. 532.

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Автор: Татьяна Поляковская