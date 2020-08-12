В Одессе больница выплатит 700 тысяч гривень женщине за ошибочно поставленный диагноз ее ребенку

Девочка перенесла две сложные операции из-за того, что медики областной детской больницы не распознали аппендицит.

Суворовский районный суд Одессы обязал коммунальное некоммерческое предприятие «Одесская областная детская клиническая больница» Одесского областного совета заплатить 700 тыс. грн женщине, ребенку которой неправильно поставили диагноз.

Согласно Единому реестру судебных решений, текст соответствующего решения райсуда был составлен на прошлой неделе.

Истица просила о возмещении имущественного (почти 5,7 тыс. грн) и морального (1,15 млн грн) вреда, причиненного в результате ненадлежащей медицинской помощи ее дочери.

Согласно документу, 10 февраля 2018 года прибывший по вызову фельдшер скорой помощи поставил девочке диагноз: «острый аппендицит». Девочку сразу доставили в вышеназванную больницу, где хирург отделения экстренной травматологии и хирургической помощи заявил, что «острой хирургической патологии не выявлено» и назначил только очистительную клизму. Ребенка также осмотрел ларинголог, который поставил диагноз: «острый фарингит». После этого девочку отправили домой.

Через два дня ее состояние резко ухудшилось и в городском диагностическом центре им. Резника специалисты установили «острый аппендицит», после чего ребенка срочно направили в ту же областную больницу.

В этом медучреждении ребенку после операции установили диагноз: «гангренозно-перфоративний аппендицит. Разлитой перитонит».

После операции состояние девочки ухудшалось и 18 февраля ей поставили в этой больнице новый диагноз - «послеоперационные абсцессы брюшной полости». Было проведено повторное операционное вмешательство.

«В ходе второй операции был установлен диагноз: «ранняя спаечная кишечная непроходимость, множественные абсцессы брюшной полости», - сказано в документе.

Как отмечается, с 18 по 24 февраля 2018 года состояние ребенка врачи определяли как тяжелое, затем еще два дня - средней тяжести.

Истица считает, что ею были приобретены лекарства, которые были назначены неправильно из-за неточного диагноза. Кроме того, она считает, что ее дочери нанесен моральный ущерб, который заключается в нравственных переживаниях и пр.

Больница свою вину отрицала, обвинив мать в несвоевременном обращении, а также, ссылалась на то, что из-за этого заболевание может иметь скрытые симптомы и пр.

Изучив дело, суд удовлетворил иск частично. В частности, взыскал с ответчика (больницы) 700 тыс. грн за моральный вред и более 19 тыс. грн - за судебные расходы.

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