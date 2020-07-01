Кличко рассказал, сколько водителей киевских маршруток оштрафовали в июне за нарушение карантина

Городской голова заявил, что в случае повторного нарушения частным перевозчиком противоэпидемических требований при перевозках пассажиров, город расторгнет договор с этим предприятием.

В Киеве за последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков (маршруток) за нарушения ими регламентов безопасности перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинга, отвечая на вопрос СМИ.

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Он отметил, что соблюдение противоэпидемических требований в общественном транспорте контролирует патрульная полиция. Она выборочно проверяет транспортные средства по соблюдению норм по количеству пассажиров и масочному режиму.

Кличко напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 17 до 34 тыс. грн.

«За последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков - маршруток - за нарушения ими регламентов безопасности», - отметил Кличко.

По его словам, также начали осуществлять рейды и работники коммунальной службы перевозок. Они тоже выборочно проверяют санитарное состояние маршрутных такси.

«За две недели проверок работники коммунальной службы перевозок составили более 10 актов на частные транспортные компании. И, если нарушения выявят повторно, город расторгнет договоры с предприятиями-нарушителями», - заявил Кличко.

Он призвал пассажиров сообщать в полицию о выявленных грубых нарушениях на транспорте, а также самим не заходить в общественный транспорт без маски, носить их и в публичных местах.

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