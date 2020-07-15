В октябре COVID-19 может превратиться в обычную вирусную инфекцию – эпидемиолог

По оценкам врача, сейчас в Украине коронавирусом переболело около 10-15% населения.

В октябре текущего года опасный коронавирус может превратиться в обычную респираторную вирусную инфекцию.

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Такой прогноз озвучил начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве, врач-эпидемиолог Олег Рубан, передает «Обозреватель». Иммунитет к COVID-19 будет неустойчивым – лишь на 3-4 месяца, добавил он.

По оценкам врача, сейчас в Украине коронавирусом переболело около 10-15% населения. Для создания коллективного иммунитета "с возбудителем должны встретиться, а не переболеть, 70-80% населения". По оценкам Рубана, на это может понадобиться около 1,5 года.

Текущие показатели заболеваемости в Киеве он назвал "стабильно высокими", но отметил, что количество зарегистрированных случаев напрямую зависит от количества проведенных тестов, которое существенно увеличилось.

По мнению Рубана, в сложившейся ситуации основное внимание следует предоставлять контактным лицам – их своевременному выявлению, массовому исследованию и изолированию.

Как сообщал УНИАН, Рубан допустил, что в Киеве адаптивный карантин может длиться около 1,5 года, если показатели заболеваемости не изменятся.

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