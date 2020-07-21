Также создана рабочая группа, в которую вошли представители UNICEF, Представительства ООН в Украине, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и ряда посольств.

В Министерстве здравоохранения заработала платформа по координации международной технической помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, вчера в Минздраве заработала платформа по координации международной технической помощи и была создана рабочая группа, в которую вошли представители международных партнеров Украины, в частности, UNICEF, Представительства ООН в Украине, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и ряда посольств.

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Вчера группа провела заседание в онлайн-режиме.

Как отметил министр, платформа создана для систематизации направления средств международной помощи, выделенных Украине на сферу здравоохранения.

"Для чего это создано? Мы хотим, чтобы международная технические помощь, которая предоставляется Украине в области здравоохранения, была максимально систематизирована ... Мы четко определили, что у нас будут созданы подгруппы, которые будут работать по различным направлениям системы здравоохранения - это и общественное здоровье, и модели финансирования системы здравоохранения, и развитие электронного здоровья, то есть все основные направления в реформировании нашей медицины", - сказал Степанов.

Министр отметил, что подгруппы четко определили как работать, и отметил, что вскоре украинцы смогут увидеть результаты такой работы.

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