Близкие жалуются на спешку врачей, поскольку это не позволило похоронить главу семейства «как положено».

Медики Луцкой районной больницы похоронили умершего от инсульта 63-летнего пациента как инфицированного COVID-19.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала ТРК Аверс.

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Смерть пациента наступила через два дня после госпитализации, при этом медики не успели сделать тест на COVID-19. Жена погибшего признается, что муж все-таки контактировал с инфицированным.

63-летнего жителя Волыни медики хоронили в защитных костюмах и в темном мешке. Близкие жалуются на спешку врачей, поскольку это позволило похоронить главу семейства «как положено».

К гробу не пустили ни родственников, ни священника. Кроме того, семье пришлось платить еще 3,5 тысячи гривень за перевозку тела якобы инфицированного.

В больнице же говорят, что на фоне пандемии в Украине возросло количество инсультов, и медикам трудно определить причину внезапных ухудшений сердечно-сосудистой системы. Ведь коронавирус также дает много осложнений и на свертываемость крови.

«И мы не знаем, что первое идет: COVID-19 или инсульт, который развивается как осложнение от COVID-19», – пояснил директор Луцкой центральной районной больницы Сергей Коновал. Поэтому пациента с подозрением на COVID-19 похоронили по протоколу.

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Автор: Яна Ставская