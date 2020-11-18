Медики Луцкой районной больницы похоронили умершего от инсульта 63-летнего пациента как инфицированного COVID-19.
Об этом говорится в сюжете местного телеканала ТРК Аверс.
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Смерть пациента наступила через два дня после госпитализации, при этом медики не успели сделать тест на COVID-19. Жена погибшего признается, что муж все-таки контактировал с инфицированным.
63-летнего жителя Волыни медики хоронили в защитных костюмах и в темном мешке. Близкие жалуются на спешку врачей, поскольку это позволило похоронить главу семейства «как положено».
К гробу не пустили ни родственников, ни священника. Кроме того, семье пришлось платить еще 3,5 тысячи гривень за перевозку тела якобы инфицированного.
В больнице же говорят, что на фоне пандемии в Украине возросло количество инсультов, и медикам трудно определить причину внезапных ухудшений сердечно-сосудистой системы. Ведь коронавирус также дает много осложнений и на свертываемость крови.
«И мы не знаем, что первое идет: COVID-19 или инсульт, который развивается как осложнение от COVID-19», – пояснил директор Луцкой центральной районной больницы Сергей Коновал. Поэтому пациента с подозрением на COVID-19 похоронили по протоколу.
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