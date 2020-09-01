В городе в разгар эпидемии организовали много массовых мероприятий по случаю Дня Независимости и Дня города.

У городского головы Тернополя Сергея Надала выявили коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Надал сообщил сегодня утром

на своей странице в " Фейсбуке».

«Тернопольчане, друзья. Должен рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь», - написал мэр.

Он рассказал, что из симптомов почувствовал лишь неприятную боль в горле и если бы не тестирование, которое он регулярно проходит с другими чиновниками городского совета, то даже бы не догадался, что заболел.

«Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Необходимости в госпитализации нет. В течение ближайших двух недель планирую работать из дома в режиме жесткой самоизоляции. Мобильная связь и Интернет, к счастью, позволяют быть в курсе всех дел и дистанционно быть в контакте с моей командой», - написал Надал.

Он также сообщил, что кроме него ни у кого из заместителей или руководителей коммунальных учреждений и управлений горсовета коронавирус пока не выявили.

Напомним, 22 августа коронавирус подтвердили у председателя ТОГА Владимира Труша.

24 и 28 августа в городе проходили массовые мероприятия по случаю Дня Независимости и Дня города, что вызвало неприятие многих тернопольчан, поскольку число инфицированных в городе постоянно росло и Тернополь с 24 августа был внесен в «оранжевую» зону опасности.

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Автор: Андрей Вацик